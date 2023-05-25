Губернатор отметил роль НКО в социальной политике Челябинской области

Регион входит в пятерку лидеров по развитию некоммерческого сектора

НКО Челябинской области принимают активное участие в реализации социальных инициатив. Их роль в развитии социального сектора региона отметил при обращении к депутатам Заксобрания области губернатор Алексей Текслер.

«В целом в системе социального развития некоммерческий сектор и инициативные граждане занимают особое место. В прошлом году более 330 социально значимых инициатив получили грантовую поддержку. Отмечу открытие в Челябинске нового центра организации „Звездный дождь“. Это уникальное по своему размеру и наполнению не только в регионе, но и в масштабах страны место помощи особенным детям. В Снежинске получил поддержку центр „Бумеранг добра“. Такие проекты должны масштабироваться по всему региону»,

— заявил Алексей Текслер.

В 2023 году регион в 2,5 раза увеличил объемы финансовой поддержки муниципальных проектов, а также впервые провели конкурс грантов для школьников старше 14 лет. Запустили специальный конкурс грантов для проектов, которые предполагают поддержку родных и близких участников СВО и помощь соотечественникам, которые возвращаются с фронта.

«Я горжусь нашими общественниками, активистами и волонтерами. Ваше неравнодушие — один из важнейших источников развития для всего региона, нашего общего движения вперед»,

— отметил Алексей Текслер.

Алексей Текслер отметил, что Челябинская область традиционно вошла в пятерку передовых регионов по уровню и качеству развития некоммерческого сектора, а социально ориентированные НКО региона находятся в лидерах по количеству полученных грантов президента.

Ранее губернатор Алексей Текслер посетил челябинский центр помощи детям «Звездный дождь». Пока на Южном Урале это единственная организация, где комплексно помогают ребятам с расстройствами аутистического спектра. Специалисты «Звездного дождя» проводят раннюю диагностику РАС и помогают малышам найти контакт с окружающим миром, готовят их к поступлению в обычную школу.

А в Снежинске открыли инклюзивный спортклуб для детей-инвалидов. Общественная организация «Бумеранг добра» получила на это грант губернатора.

