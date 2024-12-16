Губернатор осмотрел в Южноуральске Центр единоборств

Для юных спортсменов работает семь залов

Центр единоборств в Южноуральске сделали в бывшем детском саду при поддержке областного и местного бюджетов и ПО «Форэнерго».

Для ребят открыты семь залов: тренажерный, для кикбоксинга, бокса, дзюдо, ММА, функциональной подготовки. Территория вокруг здания благоустроена, есть открытая площадка для занятий футболом. На стенах спортивных залов нанесены тематические граффити.

Юные спортсмены рассказали Алексею Текслеру, что довольны тренировками и им нравится в новом центре. Губернатор пожелал юным спортсменам успехов и чтобы все у них получалось.