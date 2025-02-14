Губернатор наградил выдающихся южноуральцев

На федеральном и региональном уровне отмечены представители различных сфер деятельности

Глава Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 40 жителям региона. Церемония объединила представителей различных сфер деятельности: ученых, общественных деятелей, бизнесменов, работников здравоохранения, культуры и спорта, а также руководителей различных уровней.

Медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени вручили 19 жителям области. Особое внимание губернатор уделил вкладу южноуральцев в поддержку Российской армии и участников специальной военной операции. Алексей Текслер подчеркнул, что Челябинская область всегда была и остается опорным краем страны, где куется победа. Среди награжденных сотрудники автозавода «Урал», «ЧТЗ-Уралтрак», завода «Пластмасс» и других стратегических оборонных предприятий.

«Каждый из вас, где бы вы ни трудились, неизменно проявляет высокую ответственность, самоотдачу, верность служебному и гражданскому долгу. И конечно, вас всех объединяет чувство патриотизма, любви к нашей большой, великой Родине — России и, конечно, к нашей малой родине — Челябинской области», — сказал глава региона.

Общественные организации, бизнесмены и волонтеры, оказывающие помощь участникам СВО и их семьям, также были отмечены. Губернатор выразил благодарность всем, кто оказывает всемерную поддержку в это непростое время.

Почетные звания были присвоены медицинским работникам, артистам, машиностроителям и энергетикам. Семь медицинских работников получили звания «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» и «Заслуженный ветеринарный врач Российской Федерации». Еще одному медицинскому работнику была вручена медаль Луки Крымского.

Три южноуральца удостоены званий «Заслуженный артист Российской Федерации», «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Заслуженный энергетик Российской Федерации». Благодарственные письма Президента РФ получили три общественных деятеля.

Кроме государственных наград, Алексей Текслер вручил региональные награды: медаль «За вклад в развитие Челябинской области», медали «За заслуги перед Челябинской областью» III степени, знаки отличия «За безупречную службу» и «Почетный наставник». Также были присвоены почетные звания «Почетный гражданин Челябинской области», «Почетный наставник» и «Заслуженный работник физической культуры Челябинской области».

«Вы — золотой фонд нашей области. Горжусь тем, что Южный Урал во все времена делает все на благо нашей страны», — отметил губернатор Алексей Текслер.