Правительство Челябинской области выразило соболезнования семье Глушкова Константина, погибшего в ходе военной операции

Молодой человек служил в мотострелковых войсках

Алексей Текслер и члены правительства региона обратились к родным и близким Глушкова Константина Николаевича, погибшего при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Они выразили глубокие соболезнования семье челябинца, передает пресс-служба регионального правительства.

Константин родился в семье военнослужащего, где всегда чтили армейские традиции, преданность своей Родине, верность долгу и присяге. Выпускник Челябинского танкового училища, Константин Глушков служил в мотострелковых войсках на юге России.

«Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Правительство Челябинской области окажет семье погибшего офицера всемерную помощь и поддержку», — передали в правительстве региона.

Со слов близких семьи Константина, прощание с погибшим пройдет 3 марта.