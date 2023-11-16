Губернатор и глава «Росатома» анонсировали реновацию Снежинска

Подписано соглашение о создании социальной инфраструктуры образовательного центра

Глава Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев и губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписали соглашение о развитии Снежинска. Документ предусматривает новые объекты социальной инфраструктуры для образовательного центра «Новый Снежинск». Будут созданы условия для комфортной жизни горожан и привлечения новых кадров в РФЯЦ-ВНИИТФ, предприятий отрасли и регионов. Из ЗАТО передает корреспондент информагентства.

Стороны соглашения намерены вместе продвигать проект «Новый Снежинск». Речь идет об образовательно-исследовательском центре «Росатома», открытие которого прошло сегодня. Центр станет флагманом крупного кампуса, который объединит мощь 15 институтов Российской академии наук, 30 ведущих вузов страны. Он создаст условия для развития технологического лидерства мирового уровня и разработки импортозамещающих технологий ГК «Росатом».

«Это привлечение молодых ученых, талантливой молодежи, которые окончили бакалавриат и поступили магистратуру разных вузов страны. Молодежь, оставаясь магистрантами своих вузов, приезжают сюда, вливаются в коллектив, проходят допобучения. А затем, по окончании своих вузов, они могут работать здесь, в ядерном центре. С ними работают лучшие педагоги, наставники и те, куда ни придут на предприятие работать», — пояснил губернатор Алексей Текслер основную идею образовательной части проекта «Новый Снежинск».

Вокруг «Нового Снежинска» будет создано пространство для комфортной жизни горожан: ФОК со стадионом, бассейн, общежития, учебные корпуса. Все эти объекты будут доступны для всех жителей города.

Во время подписания соглашения состоялось торжественное вручение отраслевых и региональных наград. Главную государственную награду — Почетный знак «За успехи в труде» Алексей Текслер вручил главе «Росатома». Награду вручают за значительный вклад в развитие страны, ее считают вершиной деятельности предприятия.



Напомним, в Челябинской области в этом году в ЗАТО Озерске и Трехгорном глава региона и руководители градообразующих предприятий подписали соглашения о развитии социальной инфраструктуры городов.