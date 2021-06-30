Губернатор Челябинской области выделил 20 млн рублей на поддержку садоводческих товариществ

Помощь получат 12 городов и 10 районов

Губернатор Челябинской области подписал постановление о поддержке некоммерческих садоводческих товариществ региона. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации накануне.

Города и районы Челябинской области получат 20 млн рублей на развитие садоводства.

Среди городов самую большую сумму получит Магнитогорск — почти 4 млн рублей. Примерно по два миллиона получат Златоуст, Снежинск и Южноуральск. В перечне получателей также Верхний Уфалей, Карабаш, Копейск, Кыштым, Миасс, Озерск, Троицк и Чебаркуль.

Среди муниципальных районов самая весомая сумма достанется Сосновскому району — около двух млн рублей. Агаповский район получит чуть меньше 1,5 млн рублей. Поддержка также будет оказана Аргаяшскому, Ашинскому, Еманжелинскому, Карталинскому, Коркинскому, Красноармейскому, Кусинскому и Саткинскому району.