Губернатор Челябинской области встретился с ветеранами СВО в музее Златоуста

Он призвал бойцов больше рассказывать молодежи о защите Отечества

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с ветеранами спецоперации в Златоустовском музее истории и культуры. Они обсудили вопросы поддержки участников СВО и их семей, патриотическое воспитание молодежи, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Патриотическое воспитание и работа с молодежью крайне важны, я прошу вас заниматься этим. Я уверен, что вы сможете донести для ребят свою историю, рассказать об участии в специальной военной операции», — призвал глава региона ветеранов спецоперации.





Помимо этого, на встрече обсудили меры поддержки для участников СВО и их семей, которых в регионе немало. В Челябинской области проводят медицинскую и социальную реабилитацию, помогают бойцам в трудоустройстве, развивают адаптивный спорт. На Южном Урале работают филиал государственного фонда «Защитники Отечества» и региональный Единый центр поддержки и реабилитации участников СВО.

В завершение беседы губернатор отметил, что региональные меры поддержки постоянно совершенствуются, поэтому проведение подобных встреч необходимо для актуализации информации о них.

Собрание проходило в одном из старейших музеев страны — Златоустовском музее истории и культуры. В 2025 году учреждение отмечает свой 200‑летний юбилей. Он хранит уникальные коллекции, которые отражают традиции Южного Урала.





ИА «Первое областное» писало, что в Челябинской области ввели новую практику областных совещаний.