Губернатор Челябинской области встретился с победившими рак детьми

Алексей Текслер заявил о дальнейшей поддержке благотворительного движения «Искорка Фонд»

В Международный день борьбы с детским раком, который отмечают сегодня, 15 февраля, губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с семьями, в которых дети уже победили эту болезнь. Встреча прошла в резиденции главы региона, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Хочу сказать, что каждый из вас — герой. Наверное, самое главное и самое важное, что вы поддерживаете друг друга, не сдаетесь и добиваетесь успехов благодаря нашим замечательным врачам. Еще вы находите в себе храбрость и силы рассказывать свои истории, поддерживая других»,

— обратился к родителям и ребятам глава региона.

Денис Рохмистров рассказал губернатору, что потерял ногу во время борьбы с болезнью, но сейчас ведет полноценную жизнь : учится в колледже на оператора станков с ЧПУ, работает, заботится о сестренке и даже водит автомобиль. Валерия Мишина после болезни увлеклась чирлидингом и акробатикой. Вероника Уфимцева увлеченно рисует. А Роберт Саримов начал коллекционировать кортики и ножи.

Ксения Казанцева мечтает стать музыкантом и уже обучается игре на фортепиано и гитаре. Летом девушка будет поступать в музыкальный колледж. Ксения пригласила Алексея Текслера на спектакль театральной студии «Искорки», где играют ребята, победившие онкологию.

Во время встречи Алексей Текслер отметил высокие заслуги регионального благотворительного движения «Искорка Фонд», который без малого 35 лет поддерживает детей с онкологией. Организация развивает социальное тьюторство, оказывает комплексную поддержку в период трудных испытаний. Специалисты «Искорки» помогают сохранять в семьях благоприятный климат, в том числе благодаря проекту «Семейные выходные».

«Сегодня детям из Челябинской области доступны все методы лечения тяжелых онкологических заболеваний. Это объединенные усилия и органов власти, и общественности, и врачей. Сейчас мы можем не только лечить детей, но и реабилитировать всю семью благодаря грантовой поддержке»,

— рассказала руководитель фонда «Искорка» Татьяна Сачко.

Алексей Текслер попросил «Искорку» подготовить новые предложения по сотрудничеству с властями Челябинской области и вручил каждому ребенку подарок.