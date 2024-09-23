Губернатор Челябинской области встретился с Натальей Котовой

На встрече обсуждали продвижение интересов региона в Совете Федерации

Алексей Текслер встретился с новым представителем региона на федеральном уровне Натальей Котовой. Основной темой стало совместное продвижение интересов Челябинской области на федеральном уровне.

Губернатор поблагодарил Наталью Котову за пять лет работы на посту мэра Челябинска. Он отметил, что столица Южного Урала за этот период стала лучше во многих сферах: продолжается благоустройство, строятся и ремонтируются дороги, современнее и удобнее становится общественный транспорт.

«Уверен, что опыт и знания помогут вам и дальше служить Челябинской области, на посту сенатора можно сделать много полезного для региона уже с федерального уровня. Будем дальше работать в одной команде», — отметил глава региона.

Наталья Котова выразила благодарность и готовность работать в единой команде на благо Челябинской области.

«Для меня действительно большая честь представлять интересы Челябинской области в Совете Федерации. Уверена, что впереди много важных событий и интересных совместных проектов», — сказала Наталья Котова.

Автор: Александр Серов

