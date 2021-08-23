Губернатор Челябинской области вручил жителям аварийных домов и сиротам ключи от новых квартир

В этом году в новостройки по программе переселения переедут 3 тысячи 100 южноуральцев

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер приветствовал новых хозяев многоквартирного дома, построенного для переселенцев из ветхого жилья и детей-сирот. Глава региона вручил новоселам ключи от квартир и пообещал подарки, передает корреспондент информагентства «Первое областное.

Многоквартирный дом № 50 А по улице Эльтонской запущен в эксплуатацию совсем недавно. Его построили специально для переселенцев из ветхоаварийного жилья и детей-сирот. Большая десятиэтажка уже готова принимать новоселов.





Губернатор Алексей Текслер осмотрел строение и познакомился с хозяевами новых квартир. Алена Братцева, студентка, будущий педагогический работник уже готовится к переезду в новую однокомнатную квартиру площадью 33 квадратных метра. Губернатору Алена рассказала, что ждала квартиру пять лет, а до этого жила у опекуна.

«Я уже заказала новую мебель. Квартира мне очень нравится, и район хороший», — сказала новоиспеченная хозяйка.



Ключи от второй квартиры Алексей Текслер вручил Александру Степанковскому. Молодой человек сейчас работает и живет в Советском районе. Но в течение полугода он планирует обустроить новое жилье и переехать в Чурилово вместе со своей девушкой.

Алексей Текслер спросил новоселов, что им подарить. Александр и Алена засмущались, но губернатор сам предложил: может стиральную машину, или ещё что-то?





Александр ответил, что стиральная машина была бы кстати. Алена попросила холодильник.

«Ну, все, договорились. Я рад за вас. Вспоминаю свою первую квартиру, помню, какое значение она для меня имела. Очень волнительный момент», — сказал губернатор.

Новые квартиры ребята получили на условиях договора найма. Средства из областного бюджет на покупку жилых помещений для переселения граждан из аварийного фонда были выделены по программе «Мероприятия по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания». Эта программа работает по госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ».





Алексей Текслер о планах по расселению нуждающихся южноуральцев в ближайшее время.

«Мы идем с опережением планов: есть программа по переселению граждан из ветхо-аварийного жилья, рассчитанная до 2024 года, но у нас задача — к концу следующего года ее выполнить. Порядка 1 млрд рублей направляется на эти цели из регионального бюджета, больше 1 млрд рублей — из федерального. В этом году по совокупности мы переселим более 3 тысяч 100 человек. Будем эту работу продолжать, потому что ежегодно признается ветхо-аварийным жилье, и мы должны эту программу постоянно обновлять. Для нас этот вопрос один из приоритетов, наравне с проблемами дольщиков», — подчеркнул Алексей Текслер.

Ежегодно из областного бюджета направляются средства на покупку квартир в рамках предоставления жилья детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей. По словам Алексея Текслера, в текущем году на эти цели направляется рекордная сумма — около 900 млн рублей, большая часть средств — из областного бюджета. Софинансирование по расходам несут и местные бюджеты. Порядка 900 молодых людей получат ключи от квартир.