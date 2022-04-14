Губернатор Челябинской области впервые рассмотрит самые перспективные научные темы

Глава Минобрнауки РФ подписал распоряжение о запуске пилотного проекта по планированию новых тематик исследований

В России запускают пилотный проект по планированию новых тематик фундаментальных научных исследований. Соответствующее распоряжение подписал глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков. Добавляется этап их рассмотрения на заседаниях наблюдательных советов НОЦ, которые возглавляются губернаторами. Нововведение распространяется на вузы, которые являются участниками научно-образовательных центров мирового уровня. В Уральский НОЦ входят три вуза Челябинской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер с 2020 года возглавляет региональный Совет по вопросам высшего образования и науки, благодаря чему все ключевые вопросы в этой сфере обсуждаются и на региональном уровне, разработана госпрограмма «Развитие науки в Челябинской области» на 2021—2024 годы. Она учитывает цели и задачи нацпроекта «Наука», а также потребности научного сообщества, в том числе молодых ученых.

«Я убежден, что успехи в развитии региона будут напрямую связаны с успехами в науке. Задача, которая на сегодня перед нами стоит, — придать динамику процессам взаимодействия с реальным сектором экономики. В первую очередь речь идет о поддержке импортозамещения. Нам нужны реальные результаты, чтобы проекты помогали улучшать качество, давали дополнительную стоимость, развивали и науку, и образование, и, конечно, наши промышленные предприятия», — подчеркнул Алексей Текслер.

Челябинскую область в Уральском НОЦ представляют более тысячи специалистов из трех университетов и 15 предприятий.

Ученые ЮУрГУ традиционно выбирают тематики фундаментальных исследований, которые лягут в основу технологий, полезных для индустрии и экономики региона. Например, безопасные водородные технологии, разработка новых материалов и аэрокосмические технологии, а также исследования механизмов стресса.

«Согласование тем с руководством области позволит выстроить более тесную связь науки с индустрией. Это ускорит процесс внедрения научных разработок в реальное производство, что особенно важно в условиях санкционных ограничений», — прокомментировал проректор по научной работе Антон Коржов.

Ученые Магнитогорского государственного технического университета считают, что новый порядок согласования тем научных исследований с губернатором позволит выстроить взаимовыгодную связь «наука — производство». Сейчас в МГТУ имени Г. И. Носова в рамках импортозамещения разрабатывают новые виды метизных изделий и прокатных валков для металлургической отрасли.

Также разработки по импортозамещению ведут ученые ЧелГУ: они готовят документацию для научных исследований, чтобы презентовать их наблюдательному совету Уральского НОЦ. Один из проектов предполагает разработку высокотемпературных чехлов для датчиков измерения температуры расплавленного металла, которые постоянно используются металлургами. Раньше такие чехлы поставлялись в Россию из Бельгии и Германии.