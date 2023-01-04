Губернатор Челябинской области совершил первую рабочую поездку в новом году

Алексей Текслер посетил Брединский район

Первый рабочий выезд губернатора в новом году состоялся в Брединский район, самый большой и самый южный муниципалитет Челябинской области.

Алексей Текслер посетил местную сыроварню, которая поставляет сыр в Челябинск и другие города, отметив, что это хороший пример создания новых рабочих мест в аграрном секторе. Кроме того, губернатор осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс.

«Востребованный и долгожданный объект, о котором часто просили жители. Здесь универсальный зал для нескольких видов спорта, комфортные условия для спортсменов. Теперь в районном центре полноценное спортивное ядро — ждём новых талантов и больших побед», — подчеркнул Алексей Текслер.

Заехал губернатор и на традиционный зимний хоккейный турнир, который в поселке Маяк проводит фермер Сабет Канатпаев. В соревнованиях принимают участие любительские команды из нескольких районов. Алексей Текслер отметил, что пора подумать о строительстве в Брединском районе ледового катка.



Губернатор проконтролировал, как выполняются его поручения по итогам прошлых поездок. В частности, по мерам поддержки в сельском хозяйстве, ремонту дорог, ремонту отделения терапии в районном центре и дома культуры в поселке Маяк, газификации и другим проблемным вопросам.

В целом, по словам губернатора, «динамика развития в районе неплохая. Но работы много, останавливаться нельзя».