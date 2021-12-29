Глава Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной исполнил мечту Светланы и Виталия Гросс из Челябинска и Варвары Гагариной из Пластовского района. В резиденции губернатора дети получили кукольный дом, конструктор «Лего» и планшеты. Об этом сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Открытку с пожеланиями семилетней Варвары из Верхней Санарки Пластовского района Алексей Текслер снял с «Елки желаний» в зале областного правительства 18 декабря. Девочка попросила на Новый год планшет.
«Мама занимается сыроварением. Решили взять корову. Накопили деньги, но нам не хватало, поэтому попросили помощи у президента. Он нам помог, как настоящий волшебник. Вот я решила написать письмо и губернатору. Давно мечтала о планшете, чтобы заниматься английским, французским языком, и вот мое желание исполнилось», — поделилась Варвара.
Алексей Текслер рассказал девочке, что ее шар на «Елке желаний» оставался последним.
«Мне понравилось, как ты написала, что живете в деревне, копили на корову, и я очень хотел исполнить твое желание», — сказал губернатор.
Открытку с мечтами Светланы и Виталия глава региона снял с «Елки желаний» в региональном отделении партии «Единая Россия». Девочка мечтала о большом кукольном доме Sylvanian families и планшете для развивающих игр, а ее 13-летний брат — о конструкторе «Лего». Мальчик не смог быть сегодня на мероприятии, но подарок ему передаст сестра.
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