Губернатор Челябинской области и его супруга исполнили мечты детей с «Елки желаний»

Алексей и Ирина Текслер подарили ребятам гаджеты и игрушки

«Мама занимается сыроварением. Решили взять корову. Накопили деньги, но нам не хватало, поэтому попросили помощи у президента. Он нам помог, как настоящий волшебник. Вот я решила написать письмо и губернатору. Давно мечтала о планшете, чтобы заниматься английским, французским языком, и вот мое желание исполнилось»,

— поделилась Варвара.

«Мне понравилось, как ты написала, что живете в деревне, копили на корову, и я очень хотел исполнить твое желание»,

— сказал губернатор.