Губернатор Челябинской области провел заседание совета по обеспечению правопорядка

Участники обсудили вопросы безопасности на праздновании Дня Победы

Сегодня, 6 мая, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел заседание координационного совета по обеспечению правопорядка в регионе, сообщает пресс-служба правительства.

В обсуждении вопросов обеспечения безопасности во время празднования Дня Победы приняли участие представители надзорных и правоохранительных органов, а также главный федеральный инспектор региона.

«В Челябинске, Магнитогорске и других городах запланированы торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. Мы должны учитывать сегодняшние реалии, факторы риска. Важно совместно скоординировать усилия всех силовых структур, администраций, обеспечить правопорядок, провести необходимые профилактические мероприятия, предотвратить провокации со стороны деструктивных элементов. Необходимо максимально исключить любые угрозы общественной безопасности. Прошу всех быть готовыми незамедлительно реагировать и пресекать любые попытки дестабилизировать ситуацию в регионе», — сказал Алексей Текслер.

В ходе совещания участники обсудили меры профилактики киберпреступлений. В прошлом году жители Челябинской области перевели мошенникам 2,8 миллиарда рублей. С начала 2024 года ущерб южноуральцам составил уже 680 миллионов рублей. Совместно с ГУ МВД по Челябинской области организованы информационно-разъяснительные мероприятия о противодействии преступникам.

«Это должна быть постоянная, системная работа, рассчитанная на долгий срок. Нужно создать культуру противодействия мошенникам. От всех профильных исполнительных органов и муниципалитетов требую активной позиции в реализации совместных мер профилактики киберпреступности. Важно понять, что ситуацию исправит только целенаправленная, скоординированная работа по обучению людей мерам информационной безопасности и повышению правовой и финансовой грамотности», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор выразил готовность выделить из областного бюджета дополнительные средства для борьбы с кибермошенничеством и предложил правоохранительным органам разработать дополнительные меры для пресечения и раскрытия таких преступлений.