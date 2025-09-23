КамАЗ является давним стратегическим партнером Челябинской области. Южноуральские компании поставляют компоненты для сборки легендарных грузовиков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина за расширение сотрудничества с регионом, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«Наш регион — традиционный поставщик металла, комплектующих, дисков, колес и другой продукции для КамАЗа. Мы готовы расширять линейку поставок. Можем, как и в прошлом году, провести День поставщика, и наши предприятия представят дополнительные возможности», — заявил губернатор.
Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подтвердил высокий уровень кооперации с предприятиями области и отметил значимость поставок металлопродукции ММК и компонентов от челябинских производителей. По его словам, объем закупок КамАЗа у предприятий региона стабильно превышает 10 миллиардов рублей в год, при этом растут требования к качеству и сортам металлопродукции, на что партнеры оперативно отвечают.
«Сегодня мы посетили площадку по производству промышленных роботов. Впечатлены объемом проделанной работы и планами по загрузке мощностей. Отдельно отмечу прогресс в области роботизации — это то, что определяет производительность и конкурентоспособность», — подчеркнул Сергей Когогин.
Губернатор заметил, что регион готов масштабировать лучшие практики роботизации производства совместно с КамАЗом.