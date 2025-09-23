Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с руководством КамАЗа

Стороны договорились о расширении сотрудничества

КамАЗ является давним стратегическим партнером Челябинской области. Южноуральские компании поставляют компоненты для сборки легендарных грузовиков. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поблагодарил генерального директора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина за расширение сотрудничества с регионом, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

«Наш регион — традиционный поставщик металла, комплектующих, дисков, колес и другой продукции для КамАЗа. Мы готовы расширять линейку поставок. Можем, как и в прошлом году, провести День поставщика, и наши предприятия представят дополнительные возможности», — заявил губернатор.

Генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин подтвердил высокий уровень кооперации с предприятиями области и отметил значимость поставок металлопродукции ММК и компонентов от челябинских производителей. По его словам, объем закупок КамАЗа у предприятий региона стабильно превышает 10 миллиардов рублей в год, при этом растут требования к качеству и сортам металлопродукции, на что партнеры оперативно отвечают.

«Сегодня мы посетили площадку по производству промышленных роботов. Впечатлены объемом проделанной работы и планами по загрузке мощностей. Отдельно отмечу прогресс в области роботизации — это то, что определяет производительность и конкурентоспособность», — подчеркнул Сергей Когогин.

Губернатор заметил, что регион готов масштабировать лучшие практики роботизации производства совместно с КамАЗом.