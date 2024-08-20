Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с руководителем СУ СКР Алексеем Колбасиным

Участники совещания обсудили вопросы противодействия коррупции и ужесточения миграционной политики

Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с новым руководителем СУ СКР по региону Алексеем Колбасиным. Ранее он занимал должность заместителя главы ведомства.Алексей Текслер и руководитель ведомства обсудили вопросы сохранения правопорядка в Челябинской области и совместную работу правительства и правоохранительных органов по противодействию коррупции.

«Мы ведем последовательную и четкую политику в этой сфере: строго контролируем использование бюджетных средств, усиливаем профилактику и противодействие коррупции на всех уровнях региональной и муниципальной власти», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в регионе уделяют особое внимание миграционной политике. Идет планомерная работа по наведению порядка в сфере трудовой миграции. В частности, расширен запрет на привлечение иностранцев к работе на основании патентов.