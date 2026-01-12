Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел оперативное совещание, на котором дал поручения по работе коммунального комплекса в условиях продолжающейся зимы. Он подчеркнул, что расслабляться преждевременно, и призвал держать ситуацию со всей инфраструктурой жизнеобеспечения на постоянном контроле, сообщает пресс-служба правительства региона.

Губернатор заметил, что необходимо быть готовыми к возможным погодным вызовам, и сослался на экстремальные снегопады в европейской части России.

«Зима продолжается. Видите, что происходит в западной части страны — рекордные снегопады. Стихия есть стихия, надо быть готовым к любым сюрпризам природы. Прошу штабную работу продолжить и держать ситуацию на контроле», — подчеркнул Алексей Текслер.
Таким образом, оперативный штаб по координации действий всех служб продолжит свою работу. Основная задача — обеспечить бесперебойное функционирование систем ЖКХ, энерго- и теплоснабжения, а также оперативно реагировать на любые нештатные ситуации, связанные с ухудшением погодных условий.

Кстати, около 800 машин убирали снег на Южном Урале в новогодние праздники.

В Челябинской области праздничные дни обошлись без крупных аварий в сфере ЖКХ.