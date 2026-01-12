Губернатор Челябинской области призвал не снижать бдительность из‑за аномалий на западе страны

Алексей Текслер поручил сохранить штабной режим работы коммунальных служб на оставшийся зимний период

«Зима продолжается. Видите, что происходит в западной части страны — рекордные снегопады. Стихия есть стихия, надо быть готовым к любым сюрпризам природы. Прошу штабную работу продолжить и держать ситуацию на контроле»,

— подчеркнул Алексей Текслер.