Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Рождеством Христовым

Алексей Текслер: «В этот день нужно уделить внимание родным и близким»

Православные южноуральцы сегодня, 7 января, отмечают один из главных праздников — Рождество Христово. В этот день люди стремятся провести время с семьей, поздравить друг друга и подарить родным свою заботу.

С Рождеством жителей Челябинской области поздравил губернатор Алексей Текслер. Он напомнил, что в этот день особое значение приобретают духовные ценности и семейные традиции, а все вдохновляет на созидательный труд и благородные поступки.

«Этот светлый праздник согревает сердца теплом и радостью, напоминая о вечных ценностях — любви, доброте, сострадании и милосердии. От всей души желаю всем южноуральцам крепкого здоровья, счастья, благополучия и самых добрых рождественских чудес!» — поделился Алексей Текслер.