Губернатор Челябинской области поздравил южноуральцев с Первомаем

Алексей Текслер отметил, что на Южном Урале по‑прежнему крепки трудовые традиции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев с Днем Весны и Труда и отметил, что в регионе этот праздник является одним из самых главных в календаре.

«Упорный, честный, творческий труд сделал наш регион опорным краем державы, сформировал особый характер южноуральцев. Его высшим проявлением стал трудовой подвиг наших земляков в годы Великой Отечественной войны. С полным правом два наших города — Челябинск и Магнитогорск — носят почетные звания „Город трудовой доблести“»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в XXI веке на Южном Урале по-прежнему крепки трудовые традиции. Авторитетные профсоюзы, сильная связка образования, науки и производства, широкое движение студенческих трудовых отрядов являются надежным фундаментом для дальнейшего развития экономики и процветания Челябинской области.

«Первомай — праздник тех, кто своими руками создает будущее. В этот весенний день желаю вам, уважаемые земляки, успехов во всех добрых начинаниях, новых профессиональных свершений, мира и взаимопонимания в семьях, счастья и крепкого здоровья!» — поздравил Алексей Текслер.

Посмотреть поздравление полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимира Якушева можно здесь.