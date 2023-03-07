Губернатор Челябинской области поздравил учительниц Южного Урала с 8 Марта

Преподаватели высказали предложения о развитии системы образования региона

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в преддверии Международного женского дня встретился с женщинами-педагогами. Глава региона поздравил преподавателей, поблагодарил за их важную работу и обсудил ключевые стратегии развития образования в регионе, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В резиденцию губернатора пригласили имеющих высокие достижения в профессии педагогов из разных муниципалитетов области. Также мероприятие посетили учителя из подшефных региону городов ДНР — Ясиноватой и Волновахи.

«Южноуральские педагоги — люди творческие, талантливые и искренне заинтересованные в успешном будущем своих воспитанников. Спасибо вам огромное за этот невероятно важный труд. Мне особенно приятно видеть среди наших педагогов представительниц подшефных территорий из ДНР — Ирину Коневу и Елизавету Майдан. Вместе с вами мы начали активно работать в рамках этого года, и я бы хотел, чтобы вы к этим мероприятиям подошли содержательно. Особое внимание необходимо обратить на одну из главных задач — повысить интерес молодежи к педагогике, чтобы больше молодых специалистов приходило в профессию», — сказал Алексей Текслер на встрече.





Губернатор также подчеркнул важность IT-образования и открытия профильных классов, в частности, инженерных и медицинских. Они позволят познакомить школьников с профессией.



«Это по-настоящему важные задачи. Взаимодействие с вузами и СПО внутри школы — это крайне важно. Тем более у нас есть такие положительные практики, их нужно тиражировать и использовать», — добавил глава региона.

Губернатор подчеркнул, что в 2022 году удалось провести важные изменения в образовательной системе, в том числе:



— развить патриотическое воспитание. Во всех школах, колледжах, техникумах утро каждого понедельника начинается с поднятия флага и исполнения гимна России, есть классные часы «Разговоры о важном», создано отделение РДДМ «Движение первых» и центр патриотического воспитания «Авангард»;



— настроить контакты с ДНР в сфере образования. Для школьников и студентов организовали отдых в здравницах Крыма, Краснодарского края и Челябинской области. Также обеспечили для детей учебу в школах области — сейчас в регионе находится почти 200 детей из Ясиноватой и Волновахи).







Во время встречи педагоги предложили губернатору инициативы по развитию системы образования в регионе:



— организовать межрегиональный кластер совместно с Екатеринбургским и Пермским колледжами на базе Челябинского энергетического колледжа им. С.М. Кирова;



— развивать партнерство предприятий со школами. Такая практика есть у «ИТ-лицея Привилегия» в Сосновском районе, где школьники предлагают свои проекты по инженерному направлению Челябинскому цинковому заводу;

— создать психологическую службу, специалисты которой будут координировать работу психологов во всех учреждениях среднего образования.



Алексей Текслер отметил, что все предложения полезны и будут сформированы в отдельные поручения.

