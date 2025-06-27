Губернатор Челябинской области поздравил с 90‑летием Октябрьский район

Муниципальный округ — в числе лидеров агропромышленного комплекса региона

Сегодня, 27 июня, Октябрьскому муниципальному округу исполнилось 90 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей с праздником.



«Поздравляю всех жителей Октябрьского муниципального округа с большим юбилеем! 90 лет назад был создан одноименный район. Его история вместила в себя немало значимых событий, трудовых побед, ярких достижений. Несколько поколений вложили свои силы, знания, талант в процветание малой родины», — сказал губернатор Алексей Текслер.

Также глава региона отметил, что в современных экономических условиях местные жители сохраняют лучшие трудовые традиции, успешно осваивают и внедряют в производство новые технологии.

Октябрьский муниципальный округ входит в число лидеров агропромышленного комплекса Южного Урала. Здесь стабильно работают сельскохозяйственные предприятия, развивается малый и средний бизнес, обновляется социальная сфера.



«Благодаря замечательным людям, с поддержкой области, муниципалитет уже добился больших успехов и создал фундамент для дальнейшего динамичного развития. В юбилейный год желаю всем жителям Октябрьского муниципального округа крепкого здоровья, счастья, благополучия в семьях, реализации всех намеченных планов!» — подытожил глава Челябинской области.