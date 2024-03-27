Губернатор Челябинской области поздравил росгвардейцев с профессиональным праздником

Они не только обеспечивают безопасность людей, но и успешно выполняют задачи спецоперации

Сегодня, 27 марта, в России отмечается День войск национальной гвардии. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил сотрудников и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником и подчеркнул, что каждый день на их плечах лежит большая ответственность и они отлично с ней справляются.

«Войска национальной гвардии охраняют общественный порядок и обеспечивают безопасность людей, участвуют в борьбе с преступностью и терроризмом, следят за неприкосновенностью критически важных объектов инфраструктуры»,— отметил губернатор.

Кроме того, по словам Алексея Текслера, южноуральские росгвардейцы с самого начала спецоперации мужественно выполняют служебно-боевые задачи и отстаивают территориальную целостность России.

Глава региона поблагодарил всех сотрудников Росгвардии за профессионализм, отвагу, верность присяге и преданность Родине.

День войск национальной гвардии отмечается с 2017 года указом президента России. В этот день отличившимся военнослужащим присваивают звания, выносят благодарности и вручают награды.