Губернатор Челябинской области поздравил работников почты с профессиональным праздником

День российской почты отмечают во второе воскресенье июля

Сегодня, 10 июля, отмечается День российской почты. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил почтовых работников с профессиональным праздником и отметил, что в современном мире почтовая связь остается одним из наиболее массовых и надежных видов коммуникации.

«Почтовая отрасль является стратегически важным государственным институтом, который обеспечивает стабильную работу предприятий и учреждений, помогает решать социальные задачи. На Южном Урале ведется масштабная работа по модернизации отделений почтовой связи, внедрению цифровых технологий, новых услуг и сервисов — финансовых, транспортных, информационных»,— рассказал губернатор.

Также Алексей Текслер выразил уверенность в том, что благодаря опыту и профессионализму работников почтовая служба в дальнейшем будет активно развиваться и объединять страну и людей на новом технологическом уровне.

Губернатор пожелал всем почтовым работникам здоровья, успехов, счастья и благополучия в семьях.

День российской почты традиционно отмечается во второе воскресенье июля с 1994 года.