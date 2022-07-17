Губернатор Челябинской области поздравил металлургов с профессиональным праздником

День металлурга отмечается в третье воскресенье июля

Сегодня, 17 июля, отмечается День металлурга. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил южноуральцев, чья профессиональная деятельность связана с производством и обработкой металла и отметил, что нелегкий труд металлургов всегда пользовался особым почетом и уважением на Южном Урале.

«Мы всегда будем помнить об огромном вкладе металлургов в победу в Великой Отечественной войне. В наши дни новое трудовое поколение столь же надежно обеспечивает поставки металла для оборонного комплекса страны, работает на благо России. Важно, что на южноуральских заводах непрерывно идет техническое перевооружение, в производство внедряются современные технологии, растут инвестиции, в том числе в природоохранные проекты, есть возможность успешно решать масштабные социальные задачи»,— подчеркнул губернатор.

Алексей Текслер поблагодарил металлургов за их труд и преданность делу и добавил, что жители региона по праву гордятся своими металлургическими и горнодобывающими предприятиями, которые стали коллективным символом промышленной мощи Челябинской области и стальным стержнем южноуральской экономики.

Накануне металлургов с профессиональным праздником поздравили «Хор Турецкого», группа «Город 312», Юлия Чичерина и другие артисты.