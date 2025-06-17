Губернатор Челябинской области потребовал усилить контроль за уборкой свалок

К работе привлекут общественный мониторинг



Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал качество исполнения контрактов по ликвидации несанкционированных свалок в рамках регионального партийного проекта «Единая Россия» «Генеральная уборка 74» в Кизильском и Троицком муниципальных округах. Там выявлены случаи некачественного выполнения работ.

«Причина таких нарушений — недостаточный контроль со стороны муниципалитетов. Требую от всех глав муниципальных образований взять под личный контроль исполнение контрактов. Контроль должен осуществляться не только по бумагам, но и с обязательными выездами специалистов на места проведения работ», — отметил Алексей Текслер.

Губернатор также поручил подключить к контролю за уборкой свалок партийный контроль «Единой России» и общественный мониторинг.

Кроме того, Алексей Текслер призвал к более активному участию во Всероссийской акции «Вода России», направленной на очистку берегов водных объектов. Он подчеркнул необходимость привлечения большего количества волонтеров и обеспечения своевременного вывоза собранного мусора после субботников.