Губернатор Челябинской области поручил решить вопрос с экипировкой для сельских спортсменов

Алексей Текслер дал задание помочь детской команде по легкой атлетике из Октябрьского района

Во время прямой линии к губернатору Челябинской области обратилась мама юных спортсменов из Октябрьского района Ольга Буркова. Она рассказала о проблеме, с которой столкнулись легкоатлеты из местного спортивного клуба, базирующегося на стадионе «Метеор».

Несмотря на успешное выступление на районных и областных соревнованиях, у команды нет единой спортивной формы. Как пояснили родители, средства на экипировку из местного бюджета выделить не могут, а не у всех семей есть возможность приобрести ее самостоятельно.

«Ребята активно выступают в сборной команде Октябрьского района, занимают призовые места, и не у всех родителей есть возможность за собственные средства приобрести форму. Идет речь о форме тренировочной, а также той, в которой они будут выступать за честь района», — пояснила Ольга Буркова.

Алексей Текслер, поблагодарив родителей и тренеров за активность, дал прямое поручение главе Октябрьского района Михаилу Молчану и министерству спорта решить этот вопрос.

«Михаил Иванович, я дам поручение и Минспорту. Надо идти навстречу… Мне не кажется, что это какие-то большие средства для детей, которые занимаются спортом, приобрести форму от района», — заявил губернатор.

Глава района подтвердил, что вопрос будет решен.

Отдельно глава региона отреагировал на просьбу родителей о приглашении детей-спортсменов на губернаторские елки в качестве поощрения. Алексей Текслер поручил министерству культуры и министерству социальных отношений взять этот вопрос на контроль, отметив, что в такие праздники должны чествовать не только отличников учебы, но и юных спортсменов, добивающихся высоких результатов.

Также в ходе беседы губернатор отметил успех программы «Земский тренер», благодаря которой молодые специалисты приезжают работать в сельскую местность, и напомнил, что Челябинская область была одним из первых регионов, запустивших эту инициативу.