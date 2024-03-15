Губернатор Челябинской области поручил отремонтировать дорогу в Вандышевку

Работы затронут 20 километров дорог

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер побывал накануне с рабочим визитом в Уйском районе. Глава региона поехал осматривать ряд социальных объектов, но на месте стало понятно, что одной из актуальных проблем территории остаются плохие дороги. Алексей Текслер принял решение провести капитальный ремонт 20 километров дорог.

Губернатор заметил, что с просьбой о ремонте дорог к нему уже обращались местные жители.

«Сегодня принято решение капитально отремонтировать дорогу до Вандышевки и дальше — работы затронут 20 километров пути. Проектирование завершим уже в этом году. По дорогам в Уйском районе вообще будет существенное увеличение финансирования», — заверил Алексей Текслер.

В Вандышевке Текслер осмотрел только что открытую после капитального ремонта школу. Рядом с учебным заведением глава региона пообещал построить спортивное ядро — каток и стадион, которые будут открыты для всех.

Также, заверил Текслер, в этом году Вандышевка будет полностью газифицирована.