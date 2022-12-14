Губернатор Челябинской области поручил искать кадры для сельских амбулаторий

Алексей Текслер заявил о готовности вводить новые меры поддержки для медиков

Во время прямой линии с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером прозвучало несколько жалоб на работу ФАПов. Глава региона резко отреагировал на претензии южноуральцев и поручил Минздраву активнее искать кадры для сельских амбулаторий.

«Есть населенный пункт — поселок Запасное. В нем люди — более 200 человек. Есть взрослые, дети. Стоит медпункт, и двери закрыты. Всегда закрыты. Кто-то должен там сидеть, чтобы хотя бы старики могли прийти проконсультироваться. Как вы считаете?»

— задала вопрос Надежда Тарасова.

Министр здравоохранения области Агата Ткачева подтвердила предположение губернатора, что медпункт не работает из-за отсутствия фельдшера. На прием к участковому жители ездят в соседний поселок Новокоалиновый. Причем по записи прием ведется только по средам, неотложную помощь оказывают в любой день.

«Меня не устраивает прием раз в неделю. Работайте с кадрами! Где есть проблемы, предлагайте выход. Мы будем пересматривать областные программы»,

— категорично заявил Алексей Текслер.

Губернатор напомнил, что до 2024 года область взялась отремонтировать 170 ФАПов и возвести 130 новых. Большая часть запланированных работ уже сделана. Сейчас проблема в другом — на местах порой некому работать в амбулаториях. Причем это проблема, актуальная для всей России. На работу ФАПов также жаловались из деревни Малиновка в Сосновском районе и деревни Сухово под Нязепетровском.

Алексей Текслер рассказал, что область старается привлекать медиков на село. Так, на Южном Урале выпускники-медики могут получить единоразовую выплату не только при переезде из города на село, но и в том случае, если они возвращаются после учебы в родную деревню, — федеральной программой такая поддержка не предусмотрена.