Губернатор Челябинской области поддержал 86-летнюю волонтерку, потерявшую сына на СВО

Алексей Текслер пообещал помощь женщине, которая несмотря на возраст и горе, продолжает оказывать помощь бойцам на передовой

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер встретился с Байрамбикой Хамитовой, матерью погибшего участника СВО, сообщает пресс-служба правительства региона.

Несмотря на свой почтенный возраст (86 лет), Байрамбика Хамитова активно участвует в волонтерской деятельности, оказывая поддержку бойцам на передовой. Она работала фельдшером и волонтером в госпиталях Макеевки и Авдеевки, самостоятельно организовывала и доставляла гуманитарные грузы в военные госпитали.

На встрече с губернатором Байрамбика Хамитова попросила оказать содействие в предоставлении автомобиля для доставки гуманитарной помощи.

Алексей Текслер выразил глубокое уважение к самоотверженности женщины, назвав ее действия настоящим подвигом. Он поручил заместителю председателя правительства Челябинской области Маргарите Павловой оказать Байрамбике Хамитовой всестороннюю помощь в решении этого вопроса. Губернатор подчеркнул важность поддержки бойцов и призвал женщину беречь себя.

Маргарита Павлова сообщила, что уже познакомила Байрамбику Хамитову с молодыми волонтерами Челябинска, предложив им объединить усилия для более эффективной работы.