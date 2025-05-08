Губернатор Челябинской области передал военнослужащим 19‑го танкового полка квадрокоптеры

Бойцы получат и другое высокотехнологичное оборудование

В преддверии Дня Победы губернатор Челябинской области Алексей Текслер передал военнослужащим 19‑го танкового полка технику. Оборудование принял командир взвода обеспечения танкового батальона Андрей Мелкозеров, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Полк получил 13 квадрокоптеров, усилители сигнала, батареи и зарядные устройства. Это уже шестая партия помощи полку от региона. В полку служат два батальона «Южный Урал», сформированные из контрактников Челябинской области.

«В 19-м полку наши танковые батальоны именные, там в основном служат южноуральцы. Они так и называются — „Южный Урал“. Уже не первый раз передаем по заявке им все необходимое. Мы гордимся нашими земляками, которые, как их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны, сейчас стоят на страже нашей Родины, защищают нашу страну. Низкий поклон ребятам и огромное спасибо вам», — сказал Алексей Текслер.

Глава региона попросил Андрея Мелкозерова передать слова благодарности южноуральским бойцам и поздравить их с 80‑летием Великой Победы.