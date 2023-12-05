Губернатор Челябинской области отчитал Минздрав за перебои в закупках для детей-диабетиков

Мать больного ребенка сообщила, что вынуждена покупать расходные материалы

На горячую линию с губернатором Челябинской области дозвонилась Ольга Ахмадеева из села Еткуль, чей ребенок страдает сахарным диабетом. Женщина рассказала, что с октября не может получить датчики непрерывного мониторинга глюкозы крови. Семья вынуждена покупать каждый датчик за 5 тысяч рублей, несмотря на то что государство обязано выдавать их бесплатно.

Комментируя ситуацию, в Минздраве области пояснили, что льготные датчики на самом деле закончились в сентябре. В октябре у министерства появились деньги, и на днях ведомство собирается подписать контракт на поставку. Пока ребенку рекомендовали пользоваться тест-полосками.

Но такой ответ губернатора не устроил.

«Почему вообще допускают неритмичные поставки? Это что-то невозможное в моем понимании», — выразил возмущение глава региона.

Алексей Текслер поручил ведомству оперативно решить проблему семьи.

Также сегодня Алексей Текслер дал поручение профильным ведомствам проработать вопрос организации летних заездов в лагеря или профилактории для детей, больных целиакией и фенилкетонурией.