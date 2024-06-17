Губернатор Челябинской области обсудил вопросы строительства жилья и дорог с Маратом Хуснуллиным

В регионе реализуется 18 проектов комплексного развития территорий

Сегодня, 17 июня, губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с зампредседателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным, сообщает пресс-служба правительства региона.

На совещании обсудили жилищного строительства, комплексного развития территорий, а также развития дорожной инфраструктуры.

В прошлом году в Челябинской области введено рекордное количество жилья — 2,1 млн квадратных метров. Такие темпы строительства планируется сохранить.

В регионе активно реализуется программа комплексного развития территорий, в прошлом году построили первый жилой дом городского квартала ЖК «4 Ленина». Всего реализуется 18 проектов.

За пять лет в регионе благоустроено 934 дворовых территорий и 835 общественных пространств. В 2024 году стоит задача благоустроить 138 дворов и 282 общественных пространства.

Также губернатор и вице-премьер обсудили проект по реконструкции федеральной автодороги А-310 Челябинск — Троицк — граница Республики Казахстан, которая должна стать четырехполосной. Реализация проекта позволит в полной мере использовать потенциал международного транспортного коридора «Восток-Запад» в направлении Казахстана и Китая, а также обеспечит дальнейшее развитие строящейся автомобильной дороги М-12 «Восток».

Также Алексей Текслер отметил перспективы строительства метротрамвая в Челябинске — это якорный проект транспортного развития Челябинска. Предусмотрено две ветки: «Запад — Восток» и «Север — Юг», строительство которой начато. Линия предполагает наличие наземных площадок на улицах Овчинникова, Косарева и Каслинской и проспекте Победы.

«Большая работа делается Челябинской областью в ДНР. Уже готово 37 объектов в Волновахском районе и 11 в Ясиноватой. Среди них жилые дома, школы, детские сады, дороги», — отметил Марат Хуснуллин.

Также на встрече обсуждалось реализация крупных строек и вопросы переселения из аварийного жилья.