Губернатор Челябинской области назвал приоритеты развития региона на 5 лет

Самое важное — работа региона для достижения победы в специальной военной операции

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обозначил приоритетные направления развития региона на заседании гордумы. Как передают в пресс-службе регионального правительства, ключевое — выполнение гособоронзаказа, оказание помощи армии, поддержка семей военнослужащих.

Важными целями развития на ближайшие годы названы: оказание помощи военнослужащим и членам их семей, гармоничное развитие жизни граждан, ускоренное технологическое развитие, рост производительности труда, развитие сельского хозяйства, обеспечение высокооплачиваемых рабочих мест, модернизация инфраструктуры, поддержание экологии, создание комфортной городской среды и поддержка семей с детьми.

«Наша главная цель на следующие пять лет — сделать Челябинскую область и Челябинск регионом и городом абсолютных возможностей», — рассказал Алексей Текслер.

Также на заседании губернатор поддержал решение об избрании Алексея Лошкина мэром Челябинска и приоритетные направления в работе нового градоначальника. Губернатор отметил, что область и дальше продолжит оказывать поддержку городу.

«Сегодня перед нами стоят новые, современные задачи, в этом процессе будет возрастать роль взаимодействия администрации во главе с мэром и городской думы, где председатель также впервые избран на эту должность», — подчеркнул губернатор.

Отдельно Алексей Текслер провел встречу с руководителями фракций Челябинской городской думы. На ней обсудили ряд вопросов модернизации коммунальных сетей, благоустройства и переселения граждан из ветхо-аварийного жилья.