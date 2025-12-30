Губернатор Челябинской области навестил бойцов в окружном военном госпитале

Глава региона поздравил военнослужащих и вручил награды медикам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер накануне Нового года навестил бойцов в окружном военном госпитале. Глава региона поздравил с праздником проходящих лечение военнослужащих и вручил награды медикам, сообщает пресс-служба правительства.



Традиционный визит Алексея Текслера был приурочен к наступающему Новому году. В своем обращении к бойцам губернатор поблагодарил их за выполнение долга, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения к семьям. Он также подчеркнул, что лично контролирует все вопросы, связанные с работой госпиталя, и взаимодействует с военными и областными медиками для того, чтобы создавать условия для скорейшего выздоровления бойцов.



Отдельную благодарность губернатор выразил коллективу медучреждения.



«Благодаря вашему труду ребята как можно скорее возвращаются к обычной жизни, возвращаются в свои семьи», — обратился он к врачам и медсестрам.





Алексей Текслер отметил, что в ходе специальной военной операции госпиталь выполняет роль тылового медицинского учреждения, как и во времена Великой Отечественной войны.



Он вручил четырем сотрудникам знак отличия «За смелость и отвагу». Четыре человека получили благодарности губернатора, еще десять — благодарственные письма.



В Челябинской области продолжается развитие реабилитационной инфраструктуры для участников СВО. В городском военном госпитале проведен комплексный ремонт всех лечебных корпусов и поликлиники, обновлены фасад и ограждение, благоустроены прилегающая территория и сквер. В учреждение закуплено современное оборудование.