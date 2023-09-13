Губернатор Челябинской области напомнил о важности диспансеризации и медосмотров для пенсионеров

Алексей Текслер также обратил внимание на вакцинацию от гриппа

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам территорий и руководству регионального минздрава усилить темпы прохождения жителями профосмотров и диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

На совещании с главами муниципалитетов и членами правительства губернатор уделил внимание социальной поддержке и медицине. Он напомнил, что в августе в регионе приняли закон о новой мере соцподдержки участников СВО из числа сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Тем из них, кто подлежит обеспечением жильем, дали приоритетное право на получение квартир.

Кроме того военнослужащие из этой категории могут обратиться за единовременными выплатами на покупку жилья или для полного погашения жилищного кредита.

Губернатор заострил внимание и на усилении темпов прохождения жителями области профосмотров и диспансеризации.

«Предметно прорабойте с работодателями и гражданами, особенно пенсионного возраста. Акцентирую внимание и на вакцинации против гриппа», — обратился губернатор к главам территорий и руководству регионального Минздрава.

На совещании Алексей Текслер также поручил главам усилить темпы догазификации.