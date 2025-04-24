Губернатор Челябинской области наградил профсоюзных активистов

В преддверии Дня Весны и Труда работников Федерации профсоюзов чествовали в правительстве региона

В правительстве Челябинской области состоялось торжественное мероприятие, посвященное награждению лучших работников Федерации профсоюзов региона. Губернатор Алексей Текслер вручил государственные награды, особо отметив значимость вклада профсоюзов в социально-экономическое развитие региона в сложных геополитических условиях. Он подчеркнул роль Южного Урала как опорного региона страны, сравнив нынешнюю ситуацию с временами Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба губернатора.

«Благодарю представителей наших стратегических предприятий, которые безупречно выполняют государственный оборонный заказ, не только обеспечивая нужды действующей армии, но и укрепляя тем самым экономику нашего региона. Рассчитываем не сбавлять обороты в части нашего развития и дальше. Помогаем обеспечивать предприятия профессиональными молодыми кадрами, и в этом плане рассчитываю на вашу поддержку и активное участие», — сказал губернатор.

Алексей Текслер также акцентировал внимание на роли профсоюзов в защите трудовых прав, улучшении условий труда и повышении заработной платы. Он призвал к развитию механизмов социального партнерства и обеспечению социально-политической стабильности.

«Важно идти вперед, развивать действующие, внедрять новые механизмы социального партнерства, обеспечивать социально-политическую стабильность и дальнейший рост нашей экономики. Самое главное — общее понимание и стремление работать на результат. В нынешних условиях это означает работать на победу. Отдельно нужно уделить внимание трудоустройству ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции. Мы недавно внесли дополнения в наше трехстороннее соглашение, и работодатели взяли на себя обязательства в этом вопросе. Прошу держать это на особом контроле», — подчеркнул глава региона.

В завершение мероприятия губернатор поздравил награжденных с Первомаем, пожелав им дальнейших успехов. Председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов также вручил награды, отметив важность совместных усилий профсоюзов, работодателей и органов власти для сохранения социальной стабильности.

«История не единожды подтверждала, что мы, профсоюзы, работодатели и органы власти, только совместными усилиями, даже в сложные времена, можем сохранить социальную стабильность, защитить права и интересы работников, создать достойные условия труда», — напомнил Олег Екимов.