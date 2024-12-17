Губернатор Челябинской области наградил победителей конкурса в агропромышленном комплексе

Подведены основные итоги года в сельском хозяйстве

Сегодня, 17 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер наградил победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе в 2024 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Южный Урал занимает уверенные позиции в России по производству куриного яйца, муки, круп и макаронных изделий. В этом году аграрии собрали рекордный урожай зерна — 2 миллиона 106 тысяч тонн, несмотря на сложные погодные условия.

Основные итоги года в сельском хозяйстве:

— Исторический рекорд по твердой пшенице — почти полмиллиона тонн.

— Уборка рекордного урожая гречихи и масличных — 62,7 тыс. тонн и 300 тыс. тонн соответственно.

— Лидерство по сбору зерновых занимает Кизильский район.

— Верхнеуральский район показал самую высокую урожайность.

— Собрано более 100 тысяч тонн картофеля, что позволяет сохранить самообеспеченность региона.

Алексей Текслер отметил важность инвестиций в агросектор, подчеркнув, что с 2019 года действует региональная программа, компенсирующая более 30% затрат на строительство и модернизацию объектов АПК.

Динамично развивается птицеводство. Компания «Ситно» открыла первую площадку племенного репродуктора по воспроизводству кур мясных пород отечественного кросса. В реализации этого инновационного проекта важно взаимодействие с наукой.

«Поэтому на базе аграрного университета в Троицке регион совместно с Минсельхозом России открыл лабораторию и кафедру, которая будет заниматься развитием направления отечественного кросса кур „Смена 9“», — сообщил губернатор.

Победителями конкурса стали лучшие агрономы и механизаторы, получили дипломы и премии губернатора. В 2024 году первое место занял Октябрьский район, второе — Кизильский, а третье место разделили Троицкий и Еткульский районы.

Кроме того, Юрий Соломко, генеральный директор ООО Торговый дом «Агротехника», был награжден за спонсорскую помощь и участие в сборе грузов для жителей Донбасса.

В областном конкурсе АПК наградили и фотографа Первого областного информагентства Людмилу Ковалеву. Она получила диплом лучшего фотокорреспондента среди региональных изданий.