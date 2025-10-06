Губернатор Челябинской области наградил 50 лучших педагогов региона

Алексей Текслер лично поздравил челябинского учителя истории Глеба Фомина с достижением во всероссийском конкурсе «Учитель года — 2025»



Ко Всемирному дню учителя губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел торжественную церемонию вручения наград лучшим педагогам региона. В мероприятии приняли участие лауреаты премии губернатора Челябинской области, победители и финалисты конкурса «Лидер в образовании» 2025 года, а также призеры всероссийских профессиональных соревнований.

«Труд учителя всегда считался благородным, созидательным, творческим. От профессиональных и личных качеств учителя зависят судьбы будущих поколений. Благодаря вашей целеустремленности, самоотдаче, душевной щедрости вы пробуждаете у детей стремление к знаниям, воспитываете доброту, честность, ответственность», — сказал педагогам глава региона.

В этом году премию губернатора получили 28 работников общеобразовательных организаций, 12 — дошкольных образовательных организаций, 5 — учреждений дополнительного образования и 5 — среднего профессионального образования. Финалистов конкурса «Лидер в образовании» отметили благодарственными письмами губернатора.

Особым событием церемонии стало награждение учителя истории и обществознания челябинской школы № 147 Глеба Фомина, который стал призером Всероссийского конкурса «Учитель года — 2025». Алексей Текслер лично поздравил педагога, отметив его вклад в развитие образования региона.

Губернатор подчеркнул, что Челябинская область достигла высоких результатов в сфере образования. Высокие баллы при сдаче государственной итоговой аттестации показывают выпускники и школы региона. Учащиеся берут значимые награды на российских и международных олимпиадах. В 2025 году регион вошел в топ-10 по количеству участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Среди приоритетных направлений работы властей Южного Урала — строительство и модернизация образовательных объектов, участие в федеральном проекте «Передовая школа», а также развитие центров «Профессионалитет», которые готовят квалифицированные кадры для промышленности Южного Урала. Регион стал лидером в стране по количеству созданных центров.

В регионе строятся новые и модернизируются прежние школы, детские сады, здания для среднего и высшего профессионального образования. За последние шесть лет этот процесс набрал такой темп, который стал рекордным в новейшей истории Челябинской области. Южный Урал работает по федеральному проекту «Передовая школа», что подразумевает долгосрочную стратегию развития образовательной системы, включающую преемственность от детсада до вуза.

«Мы усиливаем инфраструктуру, растим талантливых детей, которые будут обучаться и работать в нашем регионе, развивать его. Одна из важнейших задач — чтобы выпускники оставались в регионе, учились здесь, применяли свои знания и развивали Челябинскую область», — сказал Алексей Текслер.