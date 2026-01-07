Губернатор Челябинской области исполнил новогодние желания детей из Ясиноватой

Алексей Текслер передал детям умную колонку и домашний батут

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер принял участие во всероссийской акции «Елка желаний» и подарил новогоднее чудо двум юным жителям Ясиноватой — девятикласснице Карине и ее трехлетнему брату Паше. Об этом сообщают в пресс-службе регионального правительства.

Школьница, увлекающаяся спортивными танцами, давно мечтала об умной колонке «Яндекс. Станция», а ее братик хотел домашний батут. Все подарки уже передали детям.

Родители записали для Алексея Текслера видеообращение со словами благодарности:

«Спасибо вам большое за подарки нашим детям! Они очень довольны и счастливы».

Напомним, «Елка желаний» является всероссийским благотворительным проектом. Политики, представители бизнеса и общественные деятели исполняют новогодние мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также ребят из семей участников СВО и жителей новых регионов.