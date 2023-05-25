Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступит перед депутатами ЗСО 25 мая

Обращение главы региона смогут посмотреть все южноуральцы

В 11 часов сегодня, 25 мая, губернатор Алексей Текслер выступит перед депутатами Законодательного собрания области. Трансляция ежегодного выступления будет доступна на всех платформах медиахолдинга ОТВ.

Жители Челябинской области смогут посмотреть выступление губернатора. Трансляцию включат на телеканале ОТВ, в нашем телеграм-канале, на сайте 1obl.tv, в ВК и ОК, а также в эфире радиостанции Business FM Челябинск — 100.8 FM.

Глава региона подведет итоги года ушедшего и расскажет о трендах развития Челябинской области.