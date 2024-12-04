Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды южноуральцам

На церемонии также чествовали известных спортсменов и тренеров, сотрудников оборонных предприятий

Сегодня, 4 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 54 южноуральцам, сообщили в пресс-службе правительства.

Государственные и региональные награды получили сотрудники стратегических и оборонных предприятий, профессионалы в области науки, физической культуры и спорта, искусства, социальной защиты населения.

Алексей Текслер особо отметил главного научного сотрудника института, доктора медицинских наук, профессора Нину Кошурникову, трудовой стаж которой — 75 лет. По указу президента РФ Владимира Путина за вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности, многолетнюю добросовестную работу она награждена орденом Пирогова.

«Всю свою жизнь Нина Александровна посвятила медицинской науке, и эта многолетняя деятельность отмечена высокой наградой — орденом Пирогова. Это по-настоящему здорово, что Вы продолжаете трудиться, передаете свои знания и опыт молодым специалистам», — добавил губернатор.

На церемонии также чествовали известных спортсменов и тренеров, отмечая, что Южный Урал остается одним из самых спортивных регионов страны.

Награды были вручены и выдающимся деятелям культуры, которые развивают театральное искусство и делают его популярным.

Алексей Текслер выразил благодарность работникам социальной защиты, которые проявили профессионализм и человечность, особенно в условиях повышенной нагрузки.

Девяти южноуральцам вручены ордена «За военные заслуги», Дружбы и медали различного достоинства.

17 южноуральцев получили медали и звания за заслуги перед Челябинской областью.

18 деятелей культуры были удостоены почетных званий «Заслуженный артист Челябинской области» и «Заслуженный работник культуры».

Семь работников социальной защиты населения получили звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Челябинской области».