Губернатор Челябинской области Алексей Текслер стал гостем праздничного телемарафона «Все для Победы!»

Он рассказал о программе «Герои Южного Урала»

Губернатор Алексей Текслер стал гостем праздничного телемарафона «Все для Победы!». Он рассказал о программе «Герои Южного Урала», реабилитации и помощи бойцам СВО.

Глава региона пояснил, что программа нацелена на трудоустройство ветеранов СВО. Уже завершился второй модуль, в январе 2026 года стартует третий.

«Она создана по аналогии президентской программы „Время героев“. Мы стали одним из первых регионов, кто запустил у себя такое обучение. Конкурс был более 1000 человек, мы отобрали 60. Практика и обучение ребята проходят между модулями. В июне они пройдут аттестацию, но уже видно, что они вовлекаются в общественно-политическую жизнь региона. Так, из 60 участников 15 были избраны в Единый день голосования в депутаты различных уровней, 5 человек трудоустроены на различные государственные должности, трое сейчас проходят необходимые процедуры трудоустройства», — сказал губернатор.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало, что наставники «Героев Южного Урала» помогают участникам построить карьеру. Они формируют новое поколение управленцев — за их плечами уже два образовательных модуля. Ветераны СВО образуют команду, которая станет двигателем развития региона и страны.