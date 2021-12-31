Губернатор Челябинской области Алексей Текслер почтил память погибших в Магнитогорске

И выразил благодарность всем пришедшим на помощь в те страшные дни

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратился со словами благодарности к южноуральцам, которые принимали участие в ликвиации последствий взрыва в Магнитогорске. Напомним, утром 31 декабря 2018 года здесь обрушился целый подъезд многоэтажного жилого дома.

«Сегодня мы вспоминаем о трагедии, которая произошла в Магнитогорске три года назад. Как и тогда, мы сочувствуем и сопереживаем семьям, которых коснулась эта беда. Мы благодарим спасателей, врачей, психологов, волонтеров, всех неравнодушных людей, кто, отбросив в сторону личные дела и новогоднюю суету, пришел на помощь и спасал людей. В этой сплоченности, в едином душевном порыве была и есть наша сила. Мы всегда будем помнить о тех страшных событиях и о тех, кого забрала эта трагедия», — сказал губернатор.

Утром 31 декабря 2018 года жителей дома № 164 по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске разбудил взрыв, после которого обвалился подъезд № 7 и погибли 39 жителей дома. По официальной версии, причиной трагедии стал взрыв бытового газа.