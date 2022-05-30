Губернатор Челябинской области Алексей Текслер обратится к депутатам Заксобрания

Глава региона расскажет о планах развития в новой экономической реальности

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 31 мая обратится к депутатам Законодательного Собрания. Прямая трансляция выступления пройдет в эфире ОТВ и в интернете. В своем Телеграм-канале глава региона рассказал, какие темы он планирует озвучить завтра и что будет с масштабными планами развития нашей области в новой экономической реальности.

Обращение губернатора к депутатам Законодательного Собрания области — ежегодное мероприятие. Оно привлекает к себе внимание не только медийной общественности, но и всех жителе региона. Вечером 30 мая Алексей Текслер рассказал, как готовится к обращению.

«Мои слова будут адресованы не только приглашенным, но всем жителям нашего региона. Затрону темы, которые интересуют многих: рабочие места и заработная плата, меры социальной поддержки, модернизация здравоохранения и другой социальной инфраструктуры, дороги и общественный транспорт. Наконец, что будет с масштабными планами развития нашей области в новой экономической реальности. И другие важные вопросы», — отметил Алексей Текслер в своем Телеграм-канале.

Начало завтра в 11. Трансляция в эфире телеканала ОТВ, а также в интернете: на сайте 1obl. tv, на официальных страницах правительства Челябинской области в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм.