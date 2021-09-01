Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и его супруга отвели сына в школу

Михаил пошел в третий класс

День знаний первого сентября отмечают и в семье губернатора. Сын главы региона Михаил Текслер в этом году пошел в третий класс. На праздничную линейку в челябинскую гимназию № 80 паренька проводили родители, передают журналисты ИА «Первое областное» с места событий.

Оба супруга и Михаил были в прекрасном расположении духа. В руках у всех журналисты заметили бумажные флажки благотворительной акции фонда «Искорка». Напомним, первого сентября дети могут потратить часть карманных денег на покупку флажков. Все собранные таким образом средства будут направлены на лечение онкобольных ребятишек.

А рано утром Алексей Текслер поздравил с праздником всех южноуральцев. Сегодня днем он также выступит с лекцией перед студентами ЮУрГУ.

Между тем ИА «Первое областное» объявило сбор фото с праздничных линеек в школах. Присылайте в редакцию снимки интересных моментов, и мы опубликуем их на нашем сайте и в соцсетях. Сбор материалов открыт в группе соцсети «ВКонтакте».



Читайте также: что нужно учесть при организации режима дня школьника, какие моменты в детском распорядке нельзя пропустить.

