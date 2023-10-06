Губернатор Алексей Текслер на следующей неделе планирует отправится с рабочим визитом в горнозаводскую зону Челябинской области. Глава региона открыл прием вопросов для южноуральцев в своем телеграм-канале.
«На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах — Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав. На выходных буду готовиться. Важно знать ваше мнение: в каких сферах ситуация стала лучше, а на что, наоборот, нужно обратить особое внимание. Жду ваших сообщений», — отметил глава региона.
Добавим, что сегодня, 6 октября, Алексей Текслер выступил перед руководителями ячеек «Единой России» трех регионов. Руководители местных ячеек Челябинского, Курганского и Свердловского региональных отделений собрались в Челябинске на форум секретарей местных отделений. Как руководитель областного отделения ЕР, на мероприятии выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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