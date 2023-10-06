Губернатор Челябинской области Алексей Текслер анонсировал рабочий визит в горнозаводскую зону

Глава региона открыл прием вопросов и обращений в своем телеграм-канале

«На следующей неделе еду в большой объезд муниципалитетов на западе области. В планах — Аша, Сим, Миньяр, Трехгорный, Бакал, Катав-Ивановск и Усть-Катав. На выходных буду готовиться. Важно знать ваше мнение: в каких сферах ситуация стала лучше, а на что, наоборот, нужно обратить особое внимание. Жду ваших сообщений»,

— отметил глава региона.