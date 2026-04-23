Губернатор Алексей Текслер высоко оценил значимость форума «На ты с IT»

Челябинская область входит в топ-3 по внедрении ИИ-решений в стране

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер высоко оценил значимость форума «На ты с IT».С момента открытия «Школы 21» через отборочные интенсивы прошли более 1600 человек, а 456 стали студентами. Об этом глава региона рассказал в своем канале в MAX.

«Южный Урал сегодня входит в топ-3 регионов страны по количеству внедренных ИИ-решений. Искусственный интеллект уже работает в медицине, транспорте, госуслугах. Регион, который раньше других включается в цифровую повестку, получает реальное преимущество», — отметил Алексей Текслер в личном канале.

В Челябинской области работают более 230 аккредитованных IT-компаний, а свыше 600 продуктов южноуральских разработчиков включены в реестр отечественного программного обеспечения. Порядка 30 региональных разработок получили признание на федеральном уровне.

