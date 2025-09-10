Губернатор Алексей Текслер высоко оценил новую книгу Павла Крашенинникова

Презентация труда «Наследники или ренегаты?» состоялась в Челябинске



Глава Южного Урала принял участие в презентации новой книги депутата Госдумы Павла Крашенинникова «Наследники или ренегаты? Государство и право „оттепели“ 1953—1964», сообщает корреспондент ИА «Первое областное».





«Автор — человек, благодаря которому сформирована законодательная основа права в нашей стране. И это большое достижение, которое мы будем оценивать еще очень долго. Я рад, что наш земляк не забывает свою малую родину. Сегодняшняя презентация книги — подтверждение этому факту. Жанр, в котором Павел Владимирович пишет, тоже очень интересный. Это не просто юридико-историческое исследование. Все преломляется не только через факты, а через юридический анализ документов», — сказал Алексей Текслер.

Книга Павла Крашенинникова — это продолжение цикла об истории России. В новом произведении автор уделил внимание «оттепели» с 1953 по 1964 года. Он поделил процесс на четыре временных отрезка и разобрал каждый из них, основываясь на правовых документах.

Презентация книги прошла в Южно-Уральском государственном университете. Автор представил студентам ЮУрГу и ЧелГУ доклад, рассказал подробнее о книге. Кроме того, депутат Госдумы отметил, как проходит муниципальная реформа в Челябинской области.





«Я рад, что в Челябинской области переход на новую систему происходит аккуратно, с участием людей и разных политических сил. Мы всегда ставим в пример руководство Челябинской области», — рассказал автор.

Напомним, Павел Крашенинников — уроженец Магнитогорска. Он написал более 70 научных работ, принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ. Правовед является автором судебной реформы.