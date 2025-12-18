Губернатор Алексей Текслер вручил государственные и региональные награды 46 южноуральцам

Особое внимание на церемонии было уделено многодетным семьям

В предновогодние дни губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел церемонию вручения государственных и региональных наград. Высокого признания удостоились 46 жителей региона, представляющих ключевые сферы: промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, волонтерство, культуру и спорт. Среди награжденных — многодетные семьи, педагоги, врачи, металлурги, энергетики и общественные активисты.

Обращаясь к собравшимся, Алексей Текслер подчеркнул значимость их труда и личного вклада в развитие области.

«Для меня большая честь вручать государственные и областные награды южноуральцам, которые своим трудом и талантом заслужили высокое признание. Особенно приятно делать это в канун Нового года. Каждый из вас отдает своему делу всю энергию, знания, опыт. Вы настоящие профессионалы и во многом пример для молодого поколения и тех, кто работает рядом с вами», — сказал губернатор.

Особое внимание на церемонии было уделено многодетным семьям. В соответствии с указом президента РФ орденом «Родительская слава» награждена семья Согриных, воспитывающая 10 детей. Медалью ордена «Родительская слава» отмечена семья Зантария, где растут пятеро детей.

«С особым почтением мы относимся к многодетным семьям. Это огромное счастье — вырасти в большой и любящей семье, которая научит самому главному в жизни: поддерживать друг друга, заботиться о ближнем, уважать и ценить чужой труд, сохранять традиции. Благодарю вас, уважаемые родители, за то, что воспитали счастливых детей и достойных граждан нашей страны. Такими семьями, как ваши, гордится Челябинская область и вся Россия», — отметил Алексей Текслер.

Глава региона выделил важную роль волонтеров, вносящих вклад в поддержку участников специальной военной операции и продвижение патриотических ценностей.

Активистке ветеранского движения из Снежинска Зульфире Чуйковой по указу президента РФ вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством».

Региональным знаком отличия «За содействие специальной военной операции» отмечены волонтеры, участники акции «Шьем вместе», Максим Коробинцев и Сергей Шумилов.

Особым событием церемонии стало присвоение звания «Почетный гражданин Челябинской области» директору челябинского физико-математического лицея № 31 Александру Попову.





«Он создал уникальную школу в широком смысле этого слова. Его ученики выигрывают олимпиады по математике, физике, информатике и другим предметам на всех уровнях, включая международный. Лицей входит в топ-5 школ России по конкурентоспособности выпускников, а в этом году был удостоен знака качества за высокие результаты государственной итоговой аттестации. Я искренне рад за ребят, которые становятся подопечными таких талантливых и увлеченных педагогов», — заявил губернатор.

Значительная группа награжденных — медицинские работники. Десять южноуральцев получили высокие награды, в том числе медаль Луки Крымского, звание заслуженного врача и заслуженного работника здравоохранения Российской Федерации.

«Наши медицинские работники — профессионалы и специалисты. Хочу добавить слова глубокой благодарности от себя лично и от всех наших земляков-южноуральцев всем работникам здравоохранения. Мы будем продолжать поддерживать эту отрасль», — подчеркнул Алексей Текслер.

Также глава региона вручил медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени четырем жителям региона; звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено сотрудникам четырех южноуральских заводов: «ТМК Трубопроводные решения», Челябинского филиала ПАО «Уральская кузница», Челябинского трубопрокатного завода и «Мечел-Материалы»; заслуженными работниками местного самоуправления и заслуженными энергетиками РФ стали по два специалиста.





Также губернатор вручил ряд областных наград.

Церемония стала признанием самоотверженного труда и заслуг южноуральцев, чья ежедневная работа в разных сферах вносит неоценимый вклад в благополучие и развитие Челябинской области.