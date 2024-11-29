Губернатор Алексей Текслер вручил госнаграды многодетным мамам Челябинской области. Мероприятие было приурочено ко Дню матери, знаки отличия получили 22 женщины из разных уголков региона.
«Благодаря вашему неустанному родительскому труду и материнской заботе мы видим, какой должна быть настоящая семья: большой, дружной, построенной на взаимном уважении, любви и поддержке. Спасибо за вашу самоотдачу, достойное воспитание детей, вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. Уверен, что пример ваших семей убедит многих в том, что большая семья обладает мощным потенциалом, дает огромный ресурс для интересной, насыщенной жизни и самореализации», — сказал Алексей Текслер.
Алексей Текслер напомнил, что в регионе действуют более 20 видов мер социальной поддержки для семей с детьми. В первую очередь это региональный маткапитал, ежемесячные выплаты на второго ребенка, ежегодные выплаты на одежду для школы и спортивную форму для каждого ребенка из многодетной семьи, а также компенсация на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.
Более того, в Год семьи по инициативе губернатора в Челябинской области появилось пособие для молодых студенческих семей: при рождении первого ребенка размер семейного капитала составит 1 миллион рублей.