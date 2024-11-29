Губернатор Алексей Текслер вручил госнаграды многодетным мамам Челябинской области

Знаки отличия получили 22 женщины из разных уголков региона

Губернатор Алексей Текслер вручил госнаграды многодетным мамам Челябинской области. Мероприятие было приурочено ко Дню матери, знаки отличия получили 22 женщины из разных уголков региона.

«Благодаря вашему неустанному родительскому труду и материнской заботе мы видим, какой должна быть настоящая семья: большой, дружной, построенной на взаимном уважении, любви и поддержке. Спасибо за вашу самоотдачу, достойное воспитание детей, вклад в развитие Челябинской области и всей нашей страны. Уверен, что пример ваших семей убедит многих в том, что большая семья обладает мощным потенциалом, дает огромный ресурс для интересной, насыщенной жизни и самореализации», — сказал Алексей Текслер.

Алексей Текслер напомнил, что в регионе действуют более 20 видов мер социальной поддержки для семей с детьми. В первую очередь это региональный маткапитал, ежемесячные выплаты на второго ребенка, ежегодные выплаты на одежду для школы и спортивную форму для каждого ребенка из многодетной семьи, а также компенсация на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей.

Более того, в Год семьи по инициативе губернатора в Челябинской области появилось пособие для молодых студенческих семей: при рождении первого ребенка размер семейного капитала составит 1 миллион рублей.